Барселонские таксисты устроили акцию протеста из-за пандемии

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители такси устроили 26 октября акцию протеста в центре Барселоны (Испания) из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией. Об этом сообщает испанская газета El Periodico de Catalunya.

По информации источника, водители такси медленно передвигаются по улицам города, блокируя движение. Таксисты требуют от властей помощи, чтобы справиться с падением доходов сектора из-за нынешнего кризиса. Также водители просят банки ввести мораторий на выплату кредитов. Коллектив одной из служб выступил с заявлением, что это будет самая важная мобилизация в истории страны. "Мы начали, но не знаем, когда закончим", - отметили работники такси.

С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1 млн инфицированных (в Каталонии - 192 тыс.), 34,7 тыс. заболевших умерли. 25 октября правительство королевства вновь ввело режим повышенной готовности, действие которого рассчитывает продлить до мая 2021 года. Кроме того, власти объявили о введении комендантского часа, а региональным властям позволено принимать решения об ограничении на въезд и выезд со своих территорий.

Правительство Испании уже вводило режим повышенной готовности из-за пандемии в середине марта. Он действовал до 21 июня. Тогда эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране.-0-