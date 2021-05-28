Башар Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии

Башар Асад. Фото из архива ТАСС
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в стране 26 мая, сообщает сирийское информагентство SANA.
Согласно результатам голосования, Башар Асад получил абсолютное большинство голосов - 95,1%. Два других кандидата - бывший депутат парламента Абдалла Саллюм Абдалла и глава Комитета национального действия Махмуд Ахмед Мураи - получили соответственно 1,5% и 3,3% голосов.
Выборы прошли при высокой явке: в голосовании приняли участие 78,64% избирателей.-0-