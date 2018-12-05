Батальон информационной безопасности будет создан в погранслужбе КНБ Казахстана

5 декабря, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана будет создан батальон для подготовки специалистов по кибербезопасности.

Как сообщил представитель КНБ Сергей Журавлев, поступившие в батальон молодые люди в течение одного года будут проходить военную службу, но акцент для них будет сделан на обучение по информационной безопасности.

"Например, некоторые не смогли поступить на учебу. Именно эту молодежь мы будем привлекать в новый батальон и обучать информационной безопасности. В связи с этим, ввели новую военную специальность "специалист информационной безопасности". Сейчас вместе с Министерством образования и науки мы изучаем вопрос о приравнивании этой специальности к профессиональному образованию. Благодаря этому появится возможность готовить больше специалистов по кибербезопасности", - сказал Сергей Журавлев.

По его словам, в новый батальон будут приниматься только молодые люди, проявляющие склонность к информационным технологиям, в том числе девушки. После окончания срочной службы они станут специалистами по информационной безопасности.-0-