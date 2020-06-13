Базу военных США обстреляли под Багдадом

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расположенная в багдадском районе Эт-Таджи военная база с американскими военнослужащими 13 июня подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой источник в силовых структурах.

По информации телеканала, по лагерю неизвестными выпущена ракета. "До сих пор не ясно, есть ли пострадавшие или материальный ущерб", - указал источник.

Ранее Эт-Таджи, где, кроме американцев, расквартированы военнослужащие других стран из международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергался ракетным ударам.-0-