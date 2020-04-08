БДИПЧ ОБСЕ сомневается в соответствии стандартам президентских выборов в Польше

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА./ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выражает сомнение в соответствии стандартам президентских выборов в Польше, которые намечены на 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бюро, опубликованное 7 апреля.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир отметила, что изменения в избирательный кодекс вносятся в слишком сжатые сроки, тогда как "подлинные выборы требуют подлинной кампании, в которой избиратели могут услышать программы и мнения всех кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор". В заявлении также отмечается, что текущие ограничения на публичные собрания из-за пандемии делают кампанию практически невозможной". Глава БДИПЧ обеспокоена тем, что если президентские выборы пройдут в нынешних условиях, они могут не соответствовать ряду международных стандартов.

БДИПЧ напоминает, что все страны ОБСЕ взяли на себя обязательство проводить демократические выборы, которые включают не только сам день выборов, но и периоды до и после голосования. "Несмотря на то, что голосование по почте может быть эффективным способом охвата граждан, которые в противном случае не смогут проголосовать, контекст, в котором осуществляются текущие изменения, а также их масштаб вызывают особую озабоченность", - подчеркивается в заявлении бюро. В связи с тем, что изменения в избирательный кодекс вносятся в слишком сжатые сроки, а голосование по почте представляется сложным мероприятием для организации в такой короткий промежуток времени, БДИПЧ ОБСЕ призывает законодателей тщательно обдумать последствия своего решения.

В понедельник, 7 апреля, нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла предложенный правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) проект о дистанционном голосовании. Авторы проекта заявляли, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии нового коронавируса. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).

Несмотря на то, что выборы по почте ранее уже были разрешены в Польше для инвалидов и процедура в целом существует, против такой формы голосования в масштабах всей страны выступили многие политики, опасающаяся фальсификации оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов, на плечи которых ляжет труд проведения выборов. В течение нескольких дней им предстоит разнести по 14 млн адресов 30 млн писем с бюллетенями.-0-