Бельгия изучает возможность госпитализации больных COVID-19 в соседние страны

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийских больницах растет число госпитализированных с COVID-19. Власти страны опасаются, что в ближайшем будущем в медучреждениях Бельгии закончатся места для больных коронавирусом, в связи с чем обратились к Нидерландам с просьбой начать принимать пациентов из приграничных районов Фландрии в своих больницах, сообщает бельгийское издание L'Avenir.

Отмечается, что Нидерланды пока не дали официального ответа на этот запрос, поскольку также находятся в тяжелой эпидемиологической ситуации. "Так же, как Германия помогла нам, мы можем помочь Бельгии, - отметил президент Национальной сети оказания неотложной помощи в Нидерландах (LNAZ) Эрнст Кейперс. - Но текущая эпидемиологическая ситуация в Нидерландах очень сложная". Он подчеркнул, что обе страны - и Нидерланды, и Бельгия - стоят перед огромной проблемой.

В настоящее время в Бельгии госпитализированы более 5,5 тыс. больных COVID-19, в том числе 911 - в отделения интенсивной терапии. Многие больницы страны находятся на грани переполнения, сообщает бельгийский телеканал RTL. Ежедневно в Бельгии госпитализируют в среднем около 600 зараженных COVID-19, а выписывают менее 500. Количество зарезервированных для больных коронавирусом койко-мест, согласно действующему плану правительства Бельгии, составляет 6 тыс. по всей стране, из них 1,2 тыс. - в отделениях интенсивной терапии, сообщает ТАСС.

27 октября Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что Бельгия вышла на первое место в ЕС по среднему числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 100 тыс. населения за последние две недели - этот показатель здесь достиг 1390.

Сейчас в Бельгии максимально ужесточены санитарные меры - запрещены все массовые мероприятия, закрыты рестораны, культурные и спортивные заведения, введен общенациональный комендантский час, предприятия работают дистанционно, ношение масок обязательно повсеместно - на улице и в помещениях. Однако пока этих мер оказалось недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

Всего с начала пандемии в Бельгии выявлено 347 249 случаев заражения, умерли 11 038 человек. Население страны составляет почти 11,5 млн человек.-0-