Бельгия начнет отменять карантин с 11 мая

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия с 11 мая начнет открывать непродовольственные магазины. Это станет первой фазой отмены карантина. Об этом сообщил телеканал RTBF.

"С 11 мая страна должна приступить к открытию непродовольственных магазинов, что станет первой фазой поэтапной отмены карантина", - сообщил телеканал.

Сейчас в Брюсселе проходит заседание Национального совета безопасности страны – именно он вправе принять решение о порядке и сроках отмены карантина. Отменять карантин будут в несколько этапов. Открытие внешних границ – последний этап. Каждый этап будет длиться несколько недель.

Жесткий общенациональный карантин был введен в Бельгии с 14 марта до 5 апреля, потом его продлили до 19 апреля и еще до 3 мая. В Бельгии закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники учатся дистанционно. Запрещены все массовые мероприятия. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

Королевство закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. Они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м.

За последние сутки в Бельгии умерли 190 пациентов с коронавирусом, выявлено 1 497 новых случаев заражения.

Всего в стране в ходе пандемии умерли 6 679 человек, в общей сложности выявлено 44 294 случая заражения. Население Бельгии - 11,5 млн человек.-0-