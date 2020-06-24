Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия с 1 июля сможет приступить к четвертой фазе отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра королевства Софи Вильмес.

"Мы переходим с 1 июля к четвертой фазе при сохранении санитарных правил", - цитирует Софи Вильмес ТАСС. С 1 июля можно будет проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом воздухе. Кроме того, откроются бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов.

Отмечается, что проводить фестивали и дискотеки, а также открывать ночные клубы по-прежнему запрещается.

Процесс отмены карантина начался в Бельгии 4 мая. Он разделен на фазы и займет по меньшей мере четыре месяца.

На сегодняшний день общее число умерших в стране приближается к 10 тыс., заразившихся - более 60 тыс. Население Бельгии - 11,5 млн человек.-0-