Бельгия введет комендантский час с 19 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бельгии введут в стране комендантский час с 19 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра королевства Александера Де Кроо на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства.

"Ближайшие недели будут трудными. Мы находимся на четвертом уровне тревоги. Будет введен комендантский час с 00:00 до 05:00 утра", - сказал Александер Де Кроо.

Премьер-министр подчеркнул, что дистанционная работа с 19 октября станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно. Для остальных должны быть приняты все меры предосторожности.

С 19 октября принято также решение закрыть все кафе и рестораны в стране в связи с ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса. Магазины могут работать, однако продажа алкоголя запрещена с 20:00 по местному времени.

В начале октября Бельгия ужесточила меры по борьбе с пандемией. Были закрыты кафе и бары, но только в Брюсселе. Тогда власти сократили разрешенные "близкие контакты" с пяти до трех человек. Под этим понимается взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше 1,5 метра без маски. Дома гражданам страны разрешено принимать не более четырех человек.-0-