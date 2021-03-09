Бельгийские полицейские изъяли 17 тонн кокаина и задержали 48 человек в ходе спецоперации

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории операций по борьбе с наркомафией, изъяла более 17 тонн кокаина и задержала 48 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерального прокурора Бельгии Фредерика Ван Лёва. "В операции приняли участие 1 500 сотрудников полиции, проведено свыше 200 обысков, задержаны 48 человек, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения", - сообщил он. Полиция конфисковала свыше 17 тонн кокаина, 12 единиц огнестрельного оружия, €1,2 млн, полицейскую форму, контейнеры с маячками GPS. "Данная операция стала одной из самых крупных в истории на территории Бельгии", - отметил Ван Лёв. Он пояснил, что целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков. Ван Лёв объявил, что операция позволила полностью ликвидировать данную преступную организацию. Расследование ее деятельности велось в течение двух лет, его центральным элементом стало выявление, перехват и расшифровка сообщений, которыми обменивались члены группировки. Преступная сеть использовали специальные телефоны с виду не отличающиеся от обычных смартфонов, на которых была предустановлена специальная система шифрования сообщений.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!