Бельгийские учителя вышли на акцию протеста: устали от реформ и локдаунов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учителя и другие школьные работники вышли на улицы Брюсселя, чтобы выразить недовольство реформой образования в стране, сокращениями бюджетных ассигнований и высокой нагрузкой на педагогов. Участники демонстрации предупреждают, что протесты в Бельгии скоро распространятся на всю Европу, сообщает Euronews.

Пандемия коронавируса усугубила проблемы, которые создала национальная реформа образования в Бельгии. Правительство поставило перед педагогами более сложные задачи, удлинило их рабочий день, провело компьютеризацию и увеличило размер классов.

Протестующие учителя говорят о высоких нагрузках для школьных работников. Педагоги также требуют сократить количество учеников в классах. "У нас слишком большие классы. Мы обучаем в том числе детей с ограниченными возможностями, мы помогаем им, в то время как остальные в классе занимаются чем-то другим. Я призываю в первую очередь сократить количество учеников в классе", - рассказала Euronews участница акции протеста.

Многие учителя не хотят брать на себя ответственность за то, что учебная программа плохо выполняется, учебный процесс постоянно прерывается из-за локдаунов и других ограничительных мер, успеваемость падает.

"У нас лучшая работа в мире. Мы все любим свою работу, но власти не дают нам возможность и дальше любить свою работу", - говорит еще одна участница протеста.

Если ситуация будет ухудшаться, бельгийские учителя намерены создавать союзы со своими коллегами в других странах Евросоюза, чтобы вместе добиваться перемен к лучшему.-0-