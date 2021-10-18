Бельгийский ученый записал музыкальный альбом на основе данных из черных дыр

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийский ученый и музыкант Валерий Вермелен рассказал о выходе своего мини-альбома, созданного с помощью потока данных из черных дыр. Об этом сообщает "МИР24".

Всего в мини-альбоме войдут три трека, каждый из которых, по словам автора, "исследует природные явления гравитационной сингулярности".

Отмечается, что исходным материалом для создания альбомы стала информация, полученная из "имитационных моделей астрофизических черных дыр и областей экстремальных гравитационных полей".

Релиз мини-альбома намечен на 3 декабря. Кроме того, ученый собирается организовать несколько живых аудиовизуальных шоу, где собирается использовать эту музыку.

Валерий Вермелен имеет докторскую степень в области фундаментальной математики и степень магистра музыкального производства, и его интересует пересечение искусства и науки.-0-