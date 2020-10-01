Белорусские картины разных лет вошли в афишу Московского международного кинофестиваля

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Картины, созданные белорусскими кинематографистами в разные годы, включены во внеконкурсные и специальные программы открывающегося сегодня 42-го Московского международного кинофестиваля, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе кинофорума.

В программу "Спецпоказы" вошла драма белорусско-российско-германского производства "Уроки фарси", созданная в этом году. Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в оккупированной Европе. Значительная часть киноленты снималась в Бобруйской крепости, а в массовых сценах принимали участие сотни местных жителей. На московском кинофестивале "Уроки фарси" будут представлены 7 октября.

Дважды - 3 и 5 октября - на кинофоруме в специальной программе "Фильмы, которых здесь не было" покажут новый триллер с элементами черной комедии белорусского режиссера Владимира Зинкевича "Spice Boys". Эта картина основана на реальных событиях, произошедших в 2014 году в Гомеле.

Две белорусские киноленты вошли в спецпрограмму "Война: свидетельские показания". 2 октября покажут знаменитую "Альпийскую балладу", снятую в 1965 году на "Беларусьфильме" Борисом Степановым по одноименной повести Василя Быкова со Станиславом Любшиным и Любовью Румянцевой в главных ролях. А 3 октября на фестивальном киноэкране продемонстрируют "В августе 44-го", созданную в 2001 году народным артистом Беларуси Михаилом Пташуком.

Московский международный кинофестиваль - один из самых авторитетных мировых кинофорумов. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса он был перенесен с весны на осень. Не все верили, что он в итоге состоится, ведь многие крупные форумы в этом году были отменены или ушли в онлайн. На московских фестивальных площадках будут действовать особые санитарные меры, а на все представления зрители регистрируются заранее.

Всего для участия в форуме было отобрано более 180 кинолент. В основной конкурс вошли 12 картин, созданных кинематографистами России, Турции, Казахстана, Республики Корея, Бразилии, Румынии, Израиля и Великобритании. Завершится кинофестиваль 8 октября.-0-