Белорусские туристы были эвакуированы из опасного ущелья в Крыму

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских туристов эвакуировали в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Такая информация размещена на сайте Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым, сообщает БЕЛТА.

Просьба о помощи в службу спасения поступила 1 июня в 19.00. Несколько человек, в том числе ребенок 2009 года рождения, - жители Витебска и Красногвардейского района Крыма - находились на опасном скальном участке и далее не могли самостоятельно продолжить движение. К месту происшествия была направлена дежурная смена специалистов Судакского аварийно-спасательного отряда, которые с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов. Медицинская помощь им не потребовалась.

Туристов заметил сотрудник аварийно-спасательной службы "Крым-Спас", который проезжал мимо. Он предупредил людей об опасности и вызвал спасателей.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым информирует, что именно в ущелье Шайтан-Дере несколько месяцев назад проводилась сложная спасательная операция по эвакуации девушки, сорвавшейся со скалы и получившей травмы. Ведомство напоминает о необходимости внимательно изучить меры безопасного поведения в горах.-0-