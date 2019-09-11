11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский форум трансграничной электронной торговли состоялся в Циндао, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

В мероприятии приняла участие белорусская делегация под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла в Китае Кирилла Рудого. В ее составе были также заместитель министра экономики Беларуси Елена Перминова, представители Минсельхозпрода, "Белгоспищепрома", "Беллегпрома", "Белтаможсервиса", "Белпочты".

С китайской стороны форум посетили более 150 компаний, специализирующихся на электронной трансграничной торговле.

В ходе церемонии открытия был подписан ряд документов о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между белорусскими и китайскими участниками. Мясо-молочная компания и корпорация KOVO Group подписали также соглашение о поставках пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью на китайский рынок.

По завершении форума состоялись встречи белорусского посла с секретарем парткома города Циндао Ван Цинсянем и вице-мэром города Сюэ Цинго. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества Республики Беларусь с китайским городом в области торговли, образования, туризма, а также межрегиональное взаимодействие городов-побратимов Орша и Циндао.-0-