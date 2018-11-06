Белые медведи окружили село на Чукотке

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа белых медведей с детенышами замечена у национального села Рыркайпий на Чукотке, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на уполномоченного главу администрации села Евгению Малахову.

Через село проходит миграционный путь медведей, скопление взрослых особей и детенышей образовалось потому, что животные ждут подхода льда. Временами они забредают из любопытства в село.

Для безопасности людей группа "Медвежий патруль" регулярно отпугивает медведей с помощью шумовых устройств. А также организована очистка побережья от туш погибших моржей - их перевозят в кормовые точки подальше от села, чтобы отвлечь хищников.

В прошлом году возле Рыркайпия также собралась группа белых медведей в ожидании льдов, но в этот раз их гораздо больше - около 20 хищников.-0-