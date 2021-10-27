Белый дом: Байден обеспокоен влиятельностью соцсетей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США считает, что выводы серии журналистских расследований о работе компании Facebook указывают на необходимость реформ в социальных сетях. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данные расследований о проблемах в работе Facebook, сообщает ТАСС.

"Как ранее говорил президент США Джо Байден, он испытывает обеспокоенность по поводу мощи платформ социальных сетей и недостатка прогресса в решении таких вопросов, как дезинформация на таких платформах относительно вакцин, дезинформация относительно выборов", - заявила официальный представитель главы вашингтонской администрации.

По словам Джен Псаки, выступление в стенах Конгресса США бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, а также некоторые ныне ставшие достоянием общественности откровения о работе компании являются напоминанием о необходимости определенных реформ в соцсетях.

На этой неделе ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в подготовке The Facebook Papers ("Досье Facebook") приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц служебных документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Авторы расследований выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой, территориальной принадлежностью или политическим статусом.-0-