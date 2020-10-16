Белый дом: инициатива Путина о продлении ДСНВ обречена на провал

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о продлении без каких-либо условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений обречено на провал без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов РФ и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Сегодняшний ответ президента Владимира Путина о продлении Нового ДСНВ без учета замораживания ядерного арсенала обречено на провал. Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечивает безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений", - сказал Роберт О'Брайен.

Вашингтон ранее предложил продлить Новый ДСНВ на один год в обмен на ограничение Россией и США своего ядерного арсенала в течение этого периода. "Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что Россия готова принять это предложение, когда я встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве", - сказал

Ранее Владимир Путин предложил "без всяких условий" продлить срок действия ДСНВ "хотя бы на год". Он поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США "хоть какой-то внятный ответ". Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

США и Россия подписали договор в 2010 году. По его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1,55 тыс. боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Кроме того, он может быть продлен до 2026 года по обоюдному согласию сторон.-0-