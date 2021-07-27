Белый дом подтвердил наличие рекомендации вернуться к ношению масок в помещениях

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента США Джен Псаки подтвердила наличие рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, предписывающей ношение масок в помещениях независимо от статуса вакцинации. Как она заявила сегодня на регулярном брифинге для журналистов, в Белом доме тоже будут соблюдать эти правила, если столичный регион окажется в списке тех мест, где эти меры будут рекомендованы, сообщает ТАСС.

"Мы будем соблюдать рекомендации, и если мы окажемся в представленном ЦКПЗ списке географических регионов (где будет вновь рекомендовано ношение масок - Прим. ТАСС), мы тоже будем следовать этим рекомендациям по ношению масок", - сказала она.

"Президент всегда говорил, что будет придерживаться рекомендаций экспертов в области здравоохранения, ЦКПЗ, того, что рекомендуют наши врачи", - отметила пресс-секретарь Белого дома. "Несколько месяцев шли дискуссии о том, какие шаги надо предпринять, чтобы защитить нас от меняющегося вируса", - добавила Псаки.

О том, что ЦКПЗ во вторник распространят рекомендации, предписывающие ношение масок в помещениях независимо от статуса вакцинации, ранее сообщил телеканал CNN.

Рекомендации по ношению масок внутри помещений для вакцинированных были отменены в мае с учетом прогресса в борьбе с пандемией. Однако с июня темпы вакцинации стали замедляться. Джо Байдену не удалось достичь поставленной им цели выйти на уровень 70% вакцинированных к Дню независимости Соединенных Штатов 4 июля. По данным ЦКПЗ, доля вакцинированных одной дозой на 26 июля составляло 57%, полностью вакцинированных - около 49%.

Наиболее низкий процент привитых сохраняется в южных штатах и штатах Среднего Запада, где многие жители остаются сторонниками республиканцев и проявляют недоверие к вакцинации. Однако дельта-штамм, который передается легче, чем предыдущие варианты коронавируса, распространяется и в тех частях страны, где уровень вакцинации высок. За первые две недели июля количество новых случаев заболевания выросло более чем на 50% в 38 штатах. Более половины всех случаев заражения приходится на дельта-вариант.-0-