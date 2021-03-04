Белый дом представил промежуточную стратегию США по национальной безопасности

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая американская администрация настроена на значимый диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, влияющим на стратегическую стабильность, а также на сокращение роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США. Об этом говорится в "Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности", обнародованных Белым домом, сообщает ТАСС.

Документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую, как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нынешнее правительство планирует подготовить в текущем году.

"Мы сделаем шаги, чтобы сократить роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остается безопасным, надежным и эффективным и что наши обязательства по расширенному сдерживанию перед союзниками остаются прочными и заслуживающими доверия. И мы будем вести значимый диалог с Россией и Китаем по новому развитию событий в сфере военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность", - отмечается в документе.

При этом его составители утверждают, что США не собираются устраивать "дорогостоящие гонки вооружений". Кроме того, Вашингтон планирует активно продвигать идеи контроля над вооружениями и добиваться заключения с иностранными партнерами новых соглашений в этой сфере.

"Соединенные Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов", - подчеркивается в документе. Однако в то же время в нем отмечается, что использование военной силы должно быть крайней мерой, а на первый план необходимо вывести дипломатию, развитие и искусство экономического управления.

"США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили тысяч жизней и триллионы долларов. Мы будем работать над тем, чтобы ответственно завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, гарантировав, что Афганистан больше не превратится в безопасное убежище для террористов, совершающих атаки против нашей страны", - отмечается в тексте.

При этом присутствие США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьезным. Соединенные Штаты также намерены укреплять и модернизировать альянсы, в которые они входят, в том числе НАТО.

"Мы должны противостоять тому факту, что распределение сил в мире меняется, создавая новые угрозы", - говорится в документе. При этом его составители утверждают, что Китай, в частности, становится более агрессивным, а Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене.

Как отмечается в документе, судьба Америки неразрывно связана с событиями за ее границами. "Мы противостоим пандемии, сокрушительному экономическому спаду, кризису расовой справедливости и обостряющейся чрезвычайной климатической ситуации. Мы сталкиваемся с миром растущего национализма, отступающей демократии, усиливающегося соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами, а также технологической революцией, которая меняет все аспекты нашей жизни. Это время беспрецедентных вызовов, но также и беспрецедентных возможностей", - считают в Белом доме.

"Мы также сталкиваемся с вызовами внутри стран со слабым руководством, а также со стороны влиятельных негосударственных структур, которые могут препятствовать интересам Америки. Терроризм и экстремизм как внутри страны, так и за ее пределами остаются серьезными угрозами", - считают авторы документа.

Обеспечение кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов вашингтонской администрации. "Укрепляя нашу научно-технологическую базу, мы сделаем кибербезопасность нашим главным приоритетом, укрепляя наши возможности, готовность и устойчивость в киберпространстве", - говорится в документе.

Соединенные Штаты помогут другим странам смягчить последствия изменения климата, а также окажут гуманитарное содействие пострадавшим от стихийных бедствий государствам. США в ближайшие месяцы намерены собрать "крупнейшие экономики мира", побудив их активизировать усилия в сфере изменения климата, в частности в сокращении выбросов. "Помимо этих усилий, США помогут партнерам в мире смягчить влияние и адаптироваться к последствиям изменения климата, - отмечается в документе. - Мы готовы оказать гуманитарную помощь и содействие в целях развития странам и сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий".-0-