Белый дом: у Трампа резко снизился уровень кислорода в крови

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Президента США Дональда Трампа 2 октября резко снизился уровень кислорода в крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в эфире телеканала Fox News главы аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза.

Президент США Дональд Трамп утром 2 октября испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом. На сегодня у него нет повышенной температуры, уровень сатурации (насыщения крови кислородом) также находится в норме.

"Мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу, - отметил Марк Медоуз. - У него была высокая температура, а уровень кислорода в крови резко снизился".

Ранее президент США сообщил, что у него и у его супруги диагностирован коронавирус. 3 октября глава Белого дома прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Дональд Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда.-0-