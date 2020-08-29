Бэнкси купил судно для спасения мигрантов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличный художник из Великобритании Бэнкси сообщил, что решил профинансировать приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу, из-за бездействия европейских властей. Так он написал в своем аккаунте в Instagram.

"Как большинство людей, которые крутятся в мире искусства, я купил яхту, чтобы совершить круиз по Средиземному морю", - говорится в коротком, меньше минуты ролике на фоне кадров аукционных торгов, красивых яхт и беженцев в воде. "Это судно Военно-морских сил Франции мы превратили в спасательный катер, потому что власти ЕС намеренно игнорируют крики бедствия от "неевропейцев". Все жизни темнокожих имеют значение", - отметил художник.

Судно названо в честь французской революционерки и анархистки Луизы Мишель, оно украшено рисунками Бэнкси, в том числе девочки в спасательном жилете, держащей в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.

Как написала газета The Guardian, экипаж 31-метровой "Луизы Мишель" составляет 10 человек. Это европейские активисты, которые имеют опыт в поисково-спасательных операциях. Капитан судна - немка Пиа Клемп, которая, по информации газеты, ранее руководила судами нескольких неправительственных организаций и спасла тысячи жизней.

Ночью 29 августа газета информировала, что экипаж судна сообщил по аварийной связи о чрезвычайной ситуации на борту, вызванной нехваткой места. По данным издания, судно приняло на борт еще 130 мигрантов, а его вместимость составляет лишь 120 пассажиров. Таким образом, общее число принятых на борт мигрантов с учетом предыдущих 89 человек достигло 220. Кроме того, по сведениям газеты, на судне умер один человек, еще несколько страдают от ожогов и травм. На данный момент судно находится в мальтийской поисково-спасательной зоне.

Бэнкси до сих пор удается сохранять анонимность. Работы художника пользуются большой популярностью. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар". На аукционах стоимость работ художника исчисляется миллионами долларов.-0-