Бэнкси пожертвует $13 млн, чтобы превратить здание Редингской тюрьмы в центр искусств

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский уличный художник Бэнкси намерен пожертвовать $13,2 млн, чтобы превратить в центр современного искусства бывшее здание Редингской тюрьмы. Строение середины XIX века является памятником архитектуры Викторианской эпохи и пустует с 2013 года, передает ТАСС со ссылкой на издание The Sunday Times.

На реконструкцию пойдут доходы от продажи трафарета, использованного Бэнкси для создания граффити на стене тюрьмы, которой посвятил поэму британский поэт и драматург Оскар Уайльд.

Трафарет, выставленный сейчас в художественной галерее Бристоля - родного города Бэнкси, планируется продать заинтересованному коллекционеру за сумму почти $20 млн, не устраивая аукцион. Использованные мастером граффити трафареты - исключительная редкость, известен лишь единственный случай продажи одного из них, что объясняет исключительно высокую оценочную стоимость предмета.

Максимальная сумма, которая когда-либо была выручена за работы Бэнкси, составляет $25,4 млн. Столько в октябре заплатили за рисунок "Любовь в мусорном баке", получивший всемирную известность после того, как во время аукциона его чуть не уничтожил шредер, который сам автор тайком установил прямо в картинной раме.-0-