Бэнкси в лондонском метро оставил граффити на тему COVID-19

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский уличный художник Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему пандемии. 14 июля он опубликовал на своей странице в социальной сети видео за работой - в респираторе, очках и защитном костюме, передает ТАСС.

Художник, сохраняющий анонимность, наносил изображения на окна и стены вагонов среди бела дня, притворяясь работником метро.

Темой новой художественной акции Бэнкси стало ношение масок. Черные крысы, символизирующие протест и нонконформизм, запутываются в них, используют в качестве парашютов и чихают. В комментарии к видео Бэнкси призвал носить маски для борьбы с распространением вируса. Во время пандемии он уже создавал работы на тему самоизоляции и изображал британских врачей в образе супергероев.

С 15 июня ношение масок или закрывающих лицо повязок является обязательным в британском общественном транспорте и медицинских учреждениях, с 24 июля это станет обязательным также в магазинах и супермаркетах, а нарушителям будет грозить штраф в размере 100 фунтов стерлингов.-0-