Бензовоз взорвался в Свердловской области, погибли 4 человека

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области России, всего в результате ЧП пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского округа Краснотурьинск Александра Устинова.

Бензовоз взорвался в ночь с 6 на 7 июля на технологической дороге примерно в 350 км от Екатеринбурга. Предположительно, причиной стало ДТП. "Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом", - проинформировал Александр Устинов.

Сейчас в Центральной городской больнице Краснотурьинска находятся четыре человека в состоянии средней степени тяжести. По данным полиции, пострадавшие получили различные переломы. Несмотря на то, что на месте происшествия возник пожар, ожогов ни у кого не зафиксировано.

Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы - жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.-0-