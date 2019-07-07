Бензовоз взорвался в Свердловской области, погибли 4 человека

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области России, всего в результате ЧП пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского округа Краснотурьинск Александра Устинова.
Бензовоз взорвался в ночь с 6 на 7 июля на технологической дороге примерно в 350 км от Екатеринбурга. Предположительно, причиной стало ДТП. "Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом", - проинформировал Александр Устинов.
Сейчас в Центральной городской больнице Краснотурьинска находятся четыре человека в состоянии средней степени тяжести. По данным полиции, пострадавшие получили различные переломы. Несмотря на то, что на месте происшествия возник пожар, ожогов ни у кого не зафиксировано.
Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы - жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия.
По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.-0-
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