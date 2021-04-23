Берега Байкала очистят от биологических отходов тропические мухи

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропические мухи очистят берега Байкала от биологических отходов, сообщает "МИР 24".

Ученые Иркутского государственного университета нашли способ, как побороть проблему органического мусора на Байкале - его будут съедать прожорливые тропические мухи, которых выращивают в лаборатории.

Личинки мухи Черная львинка очень прожорливы. За неделю съедают в три раза больше своего веса. Причем не брезгуют ничем. Для них, что перегной, что фрукты - все одинаково. "Шкурки бананов, какие-то листики, кофе, например, у нас кофемашина, мы собираем этот жмых и кормим им львинку", - рассказала младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Александра Шумкина.

От такого обильного рациона личинки растут как на дрожжах. За две недели из куколок появляются взрослые мухи. Главное - обеспечить насекомых кормовой базой.

Также разработали еще одно средство для очистки Байкала. Прибор, похожий на кофемолку, тоже работает на науку. Внутри не зерна, а высохшие хитиновые оболочки куколок, из которых выползли те самые черные львинки. Их измельчают, добавляют специальные органические ферменты для того, чтобы сделать биоразлагаемый пластик.

"Даже полгода назад кто бы нам сказал, что мы будем использовать ферменты из байкальских рачков для производства пластика и из насекомых, которые поедают отходы на Байкале, я бы сказал, классная история, только немного фантастическая", - сказал директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев.

Рачки гаммарусы живут на дне озера Байкал, которые помогли ученым найти нужные ферменты. С помощью этих веществ хитин насекомых превращают в ценное сырье для изготовления биопластика - хитозан. На Западе его давно производят в промышленных масштабах, но при производстве применяют химические соединения - кислоты и щелочи. Ноу-хау иркутских биологов - абсолютная экологичность процесса. Первые образцы пластиковой посуды из хитина насекомых ученые планируют представить к концу этого года.

Для самой экосистемы Байкала разведение промышленных насекомых не несет никакой опасности, уверяют биологи. Муха Черная львинка - тропическая гостья. Она может жить только в лабораторных условиях при тридцатиградусной жаре, которой на Байкале практически не бывает.-0-