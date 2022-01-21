Береговая охрана Италии спасла с терпевшего бедствие судна более 300 мигрантов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская береговая охрана спасла в Средиземном море 305 мигрантов, которые пытались добраться до Европы на борту перегруженного судна, сообщает Reuters.

Среди спасенных 17 женщин и 6 несовершеннолетних. Отмечается, что операцию по спасению затрудняла угроза того, что судно небольшого размера могло в любой момент перевернуться из-за чрезмерного количества людей на борту.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2021 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них в основном отплывают от побережий Ливии и Туниса в направлении Южной Италии.-0-