Береговая охрана Туниса обнаружила тела 20 мигрантов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела 20 мигрантов-иностранцев обнаружила береговая охрана Туниса недалеко от островов Керкенна в провинции Сфакс на юго-востоке страны, сообщает Синьхуа.

Предварительное расследование показало, что лодка с 53 мигрантами отплыла от побережья Сфакса вечером 4 июня и направлялась к берегам Италии. По невыясненным пока причинам судно перевернулось, и люди оказались в воде.

Спасатели ведут поиски пропавших без вести. Полиция начала расследование инцидента.-0-