Берлинский кинофестиваль перенесен на весну и лето 2021 года

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный Берлинский международный кинофестиваль будет перенесен из-за пандемии коронавируса и пройдет в два этапа, сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов.

Кинофестиваль "Берлинале" должен был пройти в феврале в столице Германии, однако мероприятие не сможет состояться из-за вероятности сохранения ограничений, связанных с коронавирусом.

Тем не менее, чтобы дать киноиндустрии возможность продвигать свою продукцию, в марте состоится виртуальный "Берлинале". Затем, в июне, пройдут многочисленные показы фильмов в кинотеатрах и на открытом воздухе.-0-