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23 января 2022, 00:52

Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии

Фото bbc.com
Фото bbc.com

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.

Заявление от имени Берлускони зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе онлайн-встречи представителей коалиции, в которой лидер партии "Вперед, Италия" не принял участия.

После отказа Берлускони за два дня до голосования сложилась ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого флага не озвучили своих кандидатур.

Позже в аккаунте Берлускони в Facebook появился пост, в котором он объяснил причины своего отказа. Политик заявил, что после встреч с выборщиками "обнаружил существование достаточного числа голосов для избрания".

Первое заседание парламента для выборов президента Италии назначено на 24 января.-0-

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