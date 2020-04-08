Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки в США

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс решил выйти из предвыборной гонки политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня в своем Twitter-аккаунте, сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что изначально о своем решении Берни Сандерс объявил в телефонном разговоре с сотрудниками предвыборного штаба. Как ожидается, в ближайшее время политик выступит с обращением к своим сторонникам, во время которого публично объявит о выходе из предвыборной гонки. Единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов остается бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Джозеф Байден по итогам прошедших в нескольких десятках штатов первичных выборов заручился поддержкой 1217 делегатов национального съезда, Берни Сандерс - 914. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо было заручиться поддержкой 1991 делегата. Национальный съезд Демократической партии, на котором должны назвать соперника действующего американского президента Дональда Трампа на выборах, перенесен с июля на середину августа из-за угрозы распространения нового коронавируса.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.-0-