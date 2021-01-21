Беспорядки после инаугурации Байдена прошли в Портленде и Сиэтле

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственные демонстранты устроили беспорядки в Портленде и Сиэтле, выражая протест против инаугурации нового президента США Джо Байдена, сообщает Reuters.
В Портленде демонстранты численностью около 150 человек разгромили офис Демократической партии и другие здания поблизости. Перед этим несколько протестующих вступили в драку с полицией.
По данным полиции, восемь человек были арестованы по подозрению в совершении правонарушений, включая участие в массовых беспорядках и совершение поджогов.
Также массовые беспорядки происходили в Сиэтле, где полиция задержала двух человек.
Церемония инаугурации 46-го президента США демократа Джозефа Байдена состоялась в среду Вашингтоне, где были приняты повышенные меры безопасности, связанные с опасением возможных беспорядков.-0-
Фото The New York Times, Reuters