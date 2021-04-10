Беспорядки произошли в Бухаресте при вывозе пациентов из больницы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение властей Румынии преобразовать столичную ортопедическую больницу "Фоишор" в больницу для пациентов с COVID-19 привело к беспорядкам в ночь на субботу в Бухаресте, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AGERPRES.

Это решение было принято Минздравом и департаментом по чрезвычайным ситуациям МВД из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в столичных больницах. В больнице "Фоишор" находились 105 пациентов, 13 было решено перевезти в другие медучреждения города, 92 пациента, которые были прооперированы или ждали операции, были выписаны. Больница располагает 20 койками для интенсивной терапии и еще 90 койками со снабжением кислородом.

В ходе выполнения решения властей в больнице и вокруг нее возник хаос. Пациенты и их родственники стали протестовать. Вслед за этим около больницы появились участники акций протеста против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19, которые ожесточенно критиковали решение властей и пытались блокировать вывоз пациентов, отмечает AGERPRES.

Прибывшие на место происшествия подразделения полицейских и жандармов организовали оцепление вокруг эвакуируемых пациентов и машин скорой помощи.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, государственный секретарь МВД Раед Арафат выразил сожаление в связи с "причиненным дискомфортом", подчеркнув, что "это решение было необходимо". По его словам, хаос во время операции возник из-за того, что часть администрации и медперсонала "Фоишора" также стала протестовать против вывоза пациентов и потребовались дополнительные объяснения, что привело к затягиванию всей процедуры.

"По причине недопустимого опоздания часть пациентов оказалась в удручающем положении, - отмечается в сообщении Минздрава. - Способ эвакуации вызывает сожаление, и мы хотели бы, чтобы такое больше не повторилось никогда". Утром в субботу в "Фоишоре" еще оставались восемь подлежащих вывозу пациентов.-0-