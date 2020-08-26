Беспорядки снова начались в комендантский час в Висконсине

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки возобновились в американском городе Кеноше (штат Висконсин) после наступления комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС.

В столице штата Висконсин столкновения продолжаются третью ночь подряд. Беспорядки вспыхнули в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

После наступления комендантского часа 25 августа в 20.00 протестующие проигнорировали призывы стражей порядка разойтись и попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда. В связи с этим полицейские в шлемах и бронежилетах применили слезоточивый газ, а охранник, расположившийся на крыше суда, стрелял из пневматического оружия по наседающим манифестантам.

25 августа губернатор Висконсина Тони Эверс в связи с беспорядками ввел в штате чрезвычайное положение. В целях защиты инфраструктурных и культурных объектов Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в Кеноше. В одноименном округе комендантский час продлен еще на одну ночь.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.-0-