Беженцы из сгоревшего лагеря Мориа отказываются оставаться на Лесбосе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы из фактически уничтоженного пожаром лагеря Мориа не хотят переселяться в другой лагерь и вообще оставаться на греческом острове Лесбос. Несколько сотен человек 13 сентября устроили акцию протеста у начавшего работу временного лагеря Кара Тепе, расположенного на этом же острове, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Протестующие требовали распределения по другим государствам Евросоюза.

Между тем министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис заявил, что новый лагерь будет полностью заселен в ближайшие пять дней. Этот объект рассчитан на 3 тыс. человек, но пока принял около 500.

Пожар в ночь на 9 сентября практически полностью уничтожил Мориа - крупнейший в Евросоюзе лагерь для беженцев, расположенный на Лесбосе. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате около 11,5 тыс. человек, включая 4 тыс. детей, остались без крова и на протяжении нескольких дней были вынуждены ночевать под открытым небом.

Лагерь Мориа, изначально рассчитанный на 2,8 тыс. жителей, был переполнен уже несколько лет. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования COVID-19. Впоследствии коронавирус был выявлен у нескольких десятков обитателей лагеря.-0-