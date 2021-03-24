Безопасность станет приоритетом эстафеты олимпийского огня в Японии

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы эстафеты олимпийского огня в Японии, которая начнется 25 марта в префектуре Фукусима, считают обеспечение безопасности своим главным приоритетом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото сегодня на пресс-конференции.

"Главным приоритетом эстафеты станет обеспечение безопасности не только атлетов, но и жителей префектур, через которые пройдет ее маршрут. Состояние здоровья задействованного в организации персонала будет постоянно проверяться. Мы также намерены взаимодействовать с местными властями для недопущения большого скопления зрителей вдоль дорог", - сказала Сэйко Хасимото.

Сэйко Хасимото заявила, что проведение эстафеты и предстоящих летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио связано с процессом восстановления Японии после цунами и землетрясения 2011 года. "Мы хотим, чтобы весь мир обратил внимание на восстановление пострадавшего северо-восточного района страны и всей Японии. В связи с этим был предложен ряд инициатив. К примеру, на церемонии награждения победившим спортсменам будут дарить букеты цветов, которые растут на северо-востоке, а замечательная еда из Фукусимы будет предложена атлетам в Олимпийской деревне", - отметила глава оргкомитета.

Эстафета олимпийского огня в преддверии Олимпиады в Токио начнется в футбольном тренировочном центре J-Village в городе Нараха. Церемония пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. На церемонии выступит хор школьников, который исполнит песню Hana wa saku ("Цветы распускаются"). Она была создана при поддержке телеканала "Эн-эйч-кей" в рамках благотворительной программы помощи регионам, пострадавшим от землетрясения и цунами 2011 года.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-