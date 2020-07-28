Безработица в Испании выросла до 15,3%

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Испании во втором квартале 2020 года вырос до 15,33%, сообщает Reuters.

Такие данные приводит Национальный статистический институт Испании. Этот показатель является самым высоким с первого квартала 2018 года.

По прогнозам экономистов, уровень безработицы в Испании до конца года еще больше возрастет и достигнет 16,7%. При этом многие компании страны во избежание увольнений из-за пандемии коронавируса и введения карантина использовали схему ERTE (regulación temporal de empleo), позволяющую сотрудникам получать пособие по безработице в период форс-мажорных обстоятельств. Также некоторые организации опробовали вариант сокращения рабочих часов вместо полной приостановки трудовой деятельности.

Испания является одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран мира, с середины марта по июнь здесь были введены строгие ограничительные меры. По данным на 28 июля, в Испании зарегистрировано 325 862 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 28 434 человека.-0-