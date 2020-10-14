Безработица в Литве достигла 14,1% и продолжает расти

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве официальная безработица в сентябре увеличилась до 14,1% и продолжит расти в ближайшие месяцы, заявила глава Службы занятости страны Инга Балнаносене, сообщает литовская газета Verslo zinios.

"Мы прогнозируем, что в этом году безработица действительно вырастет. Критический уровень может быть достигнут в начале следующего года, в январе-феврале", - сказала Инга Балнаносене.

По ее словам, осенью предложения о работе сокращаются в связи с уменьшением объема сезонных работ, в том числе в аграрном секторе и сферах обслуживания.

Инга Балнаносене отметила, что в 2021 году уровень безработицы в стране начнет снижаться, если правительством не будут введены дополнительные ограничения из-за второй волны коронавируса.

Ранее сообщалось, что безработица в Литве одна из самых высоких в странах Евросоюза. В начале года безработица в Литве составляла 9%. Таким образом, за время пандемии она увеличилась более чем на 5%. Это рекордный показатель за последние 10 лет, сообщает литовский портал Alfa.lt. Выше безработица в Литве была в 2010 году после финансового кризиса. Тогда она составляла 15,3%.-0-