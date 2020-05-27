ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 мая 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:36 В Минске задержали торговца героином Происшествия
18:17 Безработица в России достигла 1,9 млн человек В мире
18:06 В Витебске археологи установили точное расположение гостиницы "Брози", где жила семья жены Марка Шагала Регионы
17:58 Кипр компенсирует расходы туристам в случае заболевания COVID-19 В мире
17:55 Беларусь и Венгрия заинтересованы расширить сотрудничество в сфере здравоохранения Политика
17:51 На фасаде гаражного кооператива в столице появилось огромное граффити Регионы
17:40 В Гродненском районе под колесами грузовика погиб велосипедист Происшествия
17:35 БЕЛАЗ провел в Польше испытания самосвала с экологичным двигателем Stage 5 Экономика
17:30 Новый резидент СЭЗ "Брест" займется деревообработкой Регионы
17:24 ФОТОФАКТ: Мемориальный комплекс "Курган Славы" Регионы
17:16 Владимир Веремеенко остается в "Цмокi-Мiнск" Спорт
17:13 Тест для выявления специфического иммунитета к коронавирусу разработали в России В мире
17:12 Акции ОАО "Техсервис-Долгое" выставляют на аукцион Регионы
17:05 Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года доработают с учетом ситуации с COVID-19 Политика
17:02 Трамп пригрозил регулировкой или закрытием соцсетей В мире
16:49 В австралийском парке дикой природы впервые после пожаров родилась коала Калейдоскоп
16:45 Гродненский драмтеатр возобновляет показы спектаклей в июне Афиша
16:44 Ограничения в связи с коронавирусом ослабят в Москве с 1 июня В мире
16:40 Соглашения между Беларусью и ЕС о визах и о реадмиссии могут вступить в силу 1 июля, но есть условие Политика
16:39 Суд вынес приговор двум жителям Гродно за подделку рецептов Происшествия
16:33 БЖД продлила до 1 июля действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции Общество
16:30 Третий Форум регионов Беларуси и Украины планируется провести в октябре Экономика
16:28 Рабочий завода под Мозырем погиб от удара током Происшествия
16:20 Беларуси и Украине нужно активнее развивать межрегиональное сотрудничество - Камышев Экономика
16:18 Победителей интернет-проекта "Вотчына.бай" наградят в день рождения БРПО Общество
16:05 Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима Политика
16:02 БЖД назначила дополнительные поезда между Минском и Брестом Общество
15:58 "Журнал БГУ. Математика. Информатика" включен в базу данных Scopus Общество
15:34 Выбросы углекислого газа рекордно снизятся из-за пандемии В мире
15:31 Легковушка сгорела в центре Минска Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
27 мая 2020, 18:17

Безработица в России достигла 1,9 млн человек

Фото ТАСС
Фото ТАСС

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что безработица в стране достигла 1,9 млн человек, сообщает ТАСС.

"Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет, здесь нет ничего для нас неожиданного и сейчас это количество порядка 1 млн 900 тыс. человек", - сказал российский лидер.

Владимир Путин назвал вопрос о рынке труда одним из важнейших в нынешней ситуации. "Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы", - перечислил проблемы президент РФ.

Он отметил, что все это сказывается и на отечественных предприятиях, когда они не могут получить комплектующие.

Президент РФ потребовал от правительства и глав регионов относиться к проблеме безработицы с максимальным вниманием, предупредив, что на первом месте всегда должны быть люди.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безработица занятость Путин Россия совещание
Новости рубрики В мире
Фото Associated Press Кипр компенсирует расходы туристам в случае заболевания COVID-19
Фото ТАСС Тест для выявления специфического иммунитета к коронавирусу разработали в России
Дональд Трамп. Фото Reuters Трамп пригрозил регулировкой или закрытием соцсетей
Москва. Фото Синьхуа - БЕЛТА Ограничения в связи с коронавирусом ослабят в Москве с 1 июня
Фото из архива Выбросы углекислого газа рекордно снизятся из-за пандемии
Фото DELFI Карантин в Литве продлен до 16 июня
Главное
Нет дефицита и ажиотажа - Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании
В Беларуси выздоровели и выписаны 15 923 пациента с COVID-19
Румас и Мишустин обсудили готовность к подписанию соглашения об изменении процентов по кредиту на БелАЭС и цены на газ
"Маяк Минска": готовые квартиры и коммерческая недвижимость! Еще никогда покупка не была столь доступной!
Топ-новости
Телефонный разговор Макея с Лавровым состоялся по инициативе российской стороны
Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима
Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года доработают с учетом ситуации с COVID-19
Российский профессор: многие врачи поддерживают подход Беларуси к борьбе с COVID-19
Отказ от остановки предприятий на фоне пандемии благоприятно сказался на белорусской экономике - эксперт
Конкурс "Человек Дела: успешный старт-2020"
МЧС утвердило нормы и правила безопасности при вводе АЭС в эксплуатацию
Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины
Инклюзивный пляж, новые беседки и песок высшего класса: зоны отдыха в Минске готовы к сезону
Травматолог призвал родителей не экономить на детской защите для катания на роликах и велосипедах
Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 мая прямые телефонные линии
Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 28 мая
Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым 2020 года в СНГ
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая
Минобразования рассказало об изменениях в типовом учебном плане для школ на новый учебный год
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.