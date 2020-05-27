Безработица в России достигла 1,9 млн человек

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что безработица в стране достигла 1,9 млн человек, сообщает ТАСС.

"Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет, здесь нет ничего для нас неожиданного и сейчас это количество порядка 1 млн 900 тыс. человек", - сказал российский лидер.

Владимир Путин назвал вопрос о рынке труда одним из важнейших в нынешней ситуации. "Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы", - перечислил проблемы президент РФ.

Он отметил, что все это сказывается и на отечественных предприятиях, когда они не могут получить комплектующие.

Президент РФ потребовал от правительства и глав регионов относиться к проблеме безработицы с максимальным вниманием, предупредив, что на первом месте всегда должны быть люди.-0-