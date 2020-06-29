Безработица в России с 1 апреля выросла более чем в 3,5 раза

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать. Михаил Мишустин напомнил, что правительство приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать и людей, которые уже потеряли работу, и тех, кто находится под угрозой увольнения. В первую очередь глава кабинета министров назвал увеличение пособия по безработице, расширение круга лиц, которые имеют право на получение таких пособий. Он отметил также, что введены ежемесячные выплаты на детей, родители или опекуны которых остались без работы, вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители.

"Мы также сделали ряд шагов, чтобы простимулировать работодателей к сохранению рабочих мест, в том числе принимали меры по поддержке малого и среднего бизнеса", - сказал Михаил Мишустин.

Среди основных мер премьер-министр назвал снижение размера страховых взносов с 30% до 15% и введение прямых безвозмездных субсидий на выплату зарплат на каждого из сотрудников.

"Кроме того, предприятиям пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются льготные кредиты по ставке 2%, такую поддержку от государства они получают при условии максимального сохранения занятости. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами", - напомнил председатель правительства.-0-