Безработица в России в августе выросла до 6,6%

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в России в августе вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльскими показателями и достиг 6,6%. Такие данные следуют из материалов Центрального банка России, сообщает ТАСС.

"В августе текущего года сокращение занятости ускорилось, при этом безработица увеличилась до 6,6% (июль - 6,4%). Вместе с тем на рынке труда наметилось восстановление спроса на рабочую силу: по результатам опросов, впервые с января этого года настроения работодателей не ухудшились", - указывает ЦБ.

В целом, по данным регулятора, за апрель-август численность занятого населения сократилась сильнее, чем выросла безработица (как в годовом, так и в месячном выражении). "Это произошло в том числе потому, что часть лиц, потерявших работу, прекратили ее поиски в условиях напряженной экономической ситуации", - поясняют в ЦБ.

Согласно материалам Центрального банка, в июле рост номинальной заработной платы в РФ ускорился до 5,7% в годовом выражении (в июне рост составлял 3,8%). В реальном выражении зарплата выросла на 2,3% (в июне - на 0,6%).-0-