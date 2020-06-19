Безработица в России выросла до максимума за 8 лет

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработица в России выросла до максимума с 2012 года. Из-за коронакризиса работу потеряли более 1 млн россиян, сообщает РБК.

По оценке Росстата, число безработных в мае возросло до 4,5 млн (на 227 тыс. больше апрельского показателя). Это 6,1% всей рабочей силы (5,8% в апреле). Данное значение является максимальным с марта 2012 года, когда уровень безработицы составлял 6,3%.

Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом выражении (то есть к маю 2019 года) составил 32,7%.

Российский рынок труда традиционно адаптируется к кризису за счет роста безработицы, а также введения неполного рабочего дня, сокращения зарплат, отправки сотрудников в неоплачиваемый отпуск при сохранении занятости. Реальные зарплаты (с учетом инфляции) на крупных и средних предприятиях в апреле, который был объявлен нерабочим в связи с борьбой с COVID-19, сократились впервые с июля 2016 года.-0-