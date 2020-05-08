Безработица в США достигла рекордных показателей за последние полвека

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За апрель в США работу потеряли 20,5 млн американцев, и безработица увеличилась до рекордных 14,7% по сравнению с 4,4% в марте, пишет The Washington Post со ссылкой на Министерство труда США.

В марте и апреле власти страны постарались заморозить экономику, чтобы минимизировать последствия распространения инфекции, однако это привело к массовым сокращениям - число рабочих мест сократилось на 870 тыс.

В феврале уровень безработицы в стране находился на минимуме за последние 50 лет и составлял 3,5%. -0-