Безработица в Великобритании выросла до самого высокого уровня с 2016 года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Великобритании в третьем квартале нынешнего года вырос до 4,8%. Это самый высокий показатель с 2016 года, сообщает газета Seymour Tribune со ссылкой на Национальную статистическую службу Великобритании (Office for National Statistics, ONS).

По сравнению со вторым кварталом нынешнего года уровень безработицы вырос на 0,3%. При этом показатель в 4,8% все еще существенно ниже максимума в 8,5%, который был зафиксирован в Великобритании в конце 2011 года после мирового финансового кризиса.

Сейчас в стране незанятыми официально числятся 1,62 млн граждан - на 243 тыс. больше, чем тремя месяцами ранее. Число сокращений за июль - сентябрь составило 181 тыс. и достигло в этом году рекордных 314 тыс. Всего с начала пандемии количество сотрудников в компаниях Великобритании сократилось на 782 тыс. Правительственные ограничения, направленные на замедление распространения COVID-19, вынудили многие предприятия уволить работников, а некоторые магазины и заведения общественного питания из-за пандемии закрылись навсегда.

"Сегодняшние цифры подчеркивают масштаб проблемы, с которой мы сталкиваемся, - говорится в заявлении министра финансов Великобритании Риши Сунака. - Я знаю, что это тяжелое время для тех, кто, к сожалению, уже потерял работу, и я хочу заверить всех, кто обеспокоен перспективами ближайших месяцев, что мы продолжим поддерживать пострадавших сотрудников".

Британские эксперты ожидают, что официальное число безработных резко вырастет к концу года, когда государство перестанет платить зарплаты тем, кого работодатели были вынуждены отправить в принудительный отпуск. Несмотря на многочисленные меры государственной поддержки бизнеса, аналитики предсказывают, что по меньшей мере миллион британцев не сможет вернуться на работу из вынужденных отпусков, сообщает ТАСС. "С учетом того, что второй локдаун в Великобритании способен затормозить уже начатое восстановление экономики, уровень безработицы может достичь примерно 9% в следующем году", - отметила экономист Рут Грегори из консалтинговой компании Capital Economics. При этом Банк Англии на минувшей неделе прогнозировал, что безработица в Великобритании составит 6,3% к концу этого года и достигнет пика почти в 8% во втором квартале 2021-го, сообщает Reuters.-0-