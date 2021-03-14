Библиотека Испании 4 года скрывала кражу ценного трактата Галилея

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактат, подготовленный итальянским астрономом Галилео Галилеем (1564-1642), был украден из Национальной библиотеки Испании - главной публичной библиотеки королевства. Администрация в течение четырех лет скрывала исчезновение документа, стоимость которого может составлять 800 тыс. евро. Изложенные в газете El Pais подробности инцидента приводит ТАСС.

По информации издания, речь идет об астрономическом трактате Sidereus nuncius, опубликованном в 1610 году. Он был украден из библиотеки еще в 2014 году. Об этом случайно стало известно реставраторам в мае того же года: они заметили, что оригинал документа заменен копией. Так о том, что в хранилище побывал грабитель, стало известно руководству учреждения, но оно скрыло этот факт.

Все это время в каталоге библиотеки трактат продолжал фигурировать как подлинный. В таком же качестве он был презентован на выставке с марта по сентябрь 2018 года. В библиотеке пояснили, что так долго не заявляли о краже работы, поскольку хотели получить больше информации прежде, чем сообщать об этом.

Кроме того, директор учреждения Ана Сантос заверяет, что в 2014 году ее никто не уведомлял о произошедшем. Руководитель библиотеки утверждает, что узнала о случившемся из полученного в 2018 году письма британского исследователя. Тем не менее Мар Эрнандес, занимавшая ранее пост технического директора, отрицает данную версию. С 2018 года специальное подразделение национальной полиции расследует исчезновение документа. Главным подозреваемым по делу является гражданин Уругвая, который интересовался документом в 2004 году и в 2007 году был замешан в краже из библиотеки двух карт.

Sidereus nuncius представляет собой небольшой трактат на латыни, в котором Галилей описывает открытия, сделанные им с помощью телескопа, построенного и усовершенствованного им в 1609 году. Работа была опубликована годом позже. Как пишет El Pais, документ уже был украден из библиотеки в 1987 году. Однако через два года полиция смогла обнаружить пропажу.-0-