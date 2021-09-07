7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии впервые превысила 100 евро за МВт, пишет Delfi.

Как информирует энергетическая госкомпания Latvenergo, по сравнению с предыдущей неделей электроэнергия подорожала на 12% до 107,31 евро за МВт.

Данные биржи Nord Pool свидетельствуют о том, что в странах Балтии наблюдается одинаковая динамика цен. В Эстонии цена МВт тоже выросла на 12% до 107,31 евро, в Литве - на 13% до 107,97 евро.

Как поясняют в Latvenergo, в странах Балтии электроэнергия дорожает из-за того, что цены повышаются в северных странах. Поток электроэнергии из Швеции снизился на 66%, из России - на 25%, а из Финляндии он увеличился на 2%. На АЭС северных стран продолжается сезон ежегодных работ по техобслуживанию, поэтому на прошлой неделе на АЭС работало только 70% установленных мощностей.

Важную роль играли и погодные условия. Генерация на ветрогенераторах снизилась на 12%, а из-за уменьшения количества осадков понижается и выработка на ГЭС в северных странах. Эти факторы вместе с рекордными ценами на квоты на выбросы CO2, дороговизной сырья, а также высокими ценами на электроэнергию в Германии вызвали также подорожание электроэнергии в системе Nord Pool.-0-