Биржевые котировки в Европе и США обвалились из-за опасений второй волны COVID-19

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фондовые рынки Европы и США закрылись 11 июня падением котировок на фоне опасений участниками рынка второй волны коронавируса, сообщает Euronews .

На европейских фондовых рынках индекс компаний STOXX Europe 600 снизился более чем на 4%, немецкий DAX - на 2,8%, французский CAC-40 - на 4,6%, британский FTSE - почти на 4%.

Резкое снижение показали ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи. Промышленный индекс Dow Jones потерял более 7% - худший показатель за последние три месяца. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний, обвалился почти на 6%. Индекс электронной биржи Nasdaq упал более чем на 2%. Больше всего снизились котировки авикомпаний, круизных компаний и туроператов, а также в энергетическом секторе.

Рыночные аналитики говорят, что на настроения инвесторов повлияли данные о росте новых случаев заражения коронавирусом в штатах Флорида, Техас и Калифорния.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США заявила, что восстановление экономики будет долгим и даже в случае второй волны эпидемии вновь вводить карантин нельзя. По прогнозам ФРС, ВВП США в этом году снизится на 6,5%, уровень безработицы составит 9,3%, сейчас показатель находится на отметке в 13,3%.-0-