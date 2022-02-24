Биржи Москвы и Санкт-Петербурга приостановили работу

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржи в Москве и Санкт-Петербурге сообщили о приостановке работы, сообщает ТАСС.

Торги на Мосбирже приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. "Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Биржа в Санкт-Петербурге приостановила торги вслед за Мосбиржей. "Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг начиная с 8.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте биржи.-0-