Биткоин обновил исторический максимум в $38 тыс.

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткоин обновил сегодня исторический максимум в $38 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные на портале CoinDesk данные.
Биткойн в ходе торговой сессии рос на 2,73% и в пике достигал $38,1 тыс. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.-0-