Биткойн потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина - ВВС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным Кембриджского университета, криптовалюта биткойн ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина, сообщает ВВС.
Поскольку майнинг криптовалюты требует много энергии, биткойн потребляет около 121,36 ТВт-ч в год. Потребление электроэнергии биткойном оказалось выше Аргентины (121 ТВт-ч), Нидерландов (108,8 ТВт-ч) и Объединенных Арабских Эмиратов (113,20 ТВт-ч). По мнению исследователей, данная тенденция вряд ли изменится, если курс данной криптовалюты не упадет.
По оценке Кембриджского университета, энергия, которую потребляет биткойн за 1 год, равна той, которая нужна для работы всех чайников в Великобритании в течение 27 лет.
Ранее компания Tesla инвестировала в биткойн $1,5 млрд, после чего цена на криптовалюту начала стремительно расти. 9 февраля средний курс биткойна на биржах обновил исторический рекорд, поднявшись выше $48 тыс.-0-